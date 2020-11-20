خطوبة محمد عطيبة من ميرنا الهلباوي

Advertisements

أعلن محمد عطية عن خطوبته بميرنا الهلباوي وذلك من خلال مشاركته بصور الخطوبة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





كما شاركت ميرنا الهلباوي صور الخطوبة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





يذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية عقب برنامج "ستار أكاديمي" ولكنه غاب عن الساحة الفنية وعاد مرة أخرى عام 2018 من خلال كليب "حكاية جديدة".