خطوبة محمد عطيبة من ميرنا الهلباوي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أعلن محمد عطية عن خطوبته بميرنا الهلباوي وذلك من خلال مشاركته بصور الخطوبة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


كما شاركت ميرنا الهلباوي صور الخطوبة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


يذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية عقب برنامج "ستار أكاديمي" ولكنه غاب عن الساحة الفنية وعاد مرة أخرى عام 2018 من خلال كليب "حكاية جديدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عطية الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد الشيخ يطلب حسم مصيره مع الأهلي

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 10 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

صورة أول خروجة لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد خطوبتهما

"أتخطبنا قبل الحجر الصحي".. هند عبدالحليم تعلن خطوبتها (صورة)

ميرنا نور الدين تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

محمد مكاوي يغازل جمهوره بكواليس مسلسل 'حكايات بنات ج4'

ميرنا نور الدين تغازل جمهورها بصورة جديدة لها

بنظارة سوداء . .ميرنا نور الدين تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»