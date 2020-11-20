بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:30 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
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تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلن الأهلي، أمس الخميس، بعد إجراء مسحة لجميع لاعبي الفريق، وأكدت المسحة إصابة كهربا بفيروس كورونا.

ولم يظهر على اللاعب أي أعراض للمرض، حسب ما أوضح الأهلي، والذي أكد أن اللاعب حالته مستقرة حتى الآن.

وسيخضع كهربا لعمل مسحة كورونا غدًا السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، للتأكد من سلامته.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره أبوقير للأسمدة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر، غدًا السبت، على أن يلتقي بالزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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