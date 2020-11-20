أسعار الدولار تقلص المكاسب الأسبوعية خلال التعاملات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
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قلصت أسعار الدولار خسائرها الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن صعدت أمام سلة العملات الرئيسية مع القلق بشأن برامج التحفيز.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن إدارته لن تسعى لتمديد مجموعة من برامج الإقراض التي يشارك فيها مع الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام، وتشمل شراء سندات الشركات وتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد الدولار تعاملات متقلبة مع تزايد إصابات كورونا من جهة، وإشارات حول عودة محادثات التحفيز المالي من قبل الكونجرس من ناحية أخرى.

وتأثرت العملة الأمريكية سلباً هذا الأسبوع مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس "كوفيد-19".

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1855 دولار، كما زاد مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 103.83 ين.

في حين تراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3285 دولار، بينما ارتفع بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمائة مقابل الفرنك السويسري عند 0.9116 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 92.39.

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