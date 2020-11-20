غزل شبين يواصل تدريباته قبل وديتي بنها وعثماسون

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين، استعداداته لإنطلاق مباريات دوري القسم الثالث (2020-2021) حيث سيخوض الفريق المنوفي مرانا خفيفا في الثانية عشر من ظهر السبت، استعداداً لخوض مبارتي بنها وعثماسون الوديتين.

ومن المقرر أن يحل الغزل ضيفا على بنها في الثانية والنصف من عصر الأحد المقبل، بملعب ميت راضي في بنها، بينما يستضيف الغزل نظيرة فريق عثماسون عصر الإثنين المقبل.

وخاض الغزل عدد من المباريات الودية منذ بداية فترة الإعداد حيث واجه سبورتنج كاسل وسرس الليان وجمهورية شبين.

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