محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم



وأعلن "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، تعطيل الدراسة بالمدارس غدا بسبب موجة الطقس السيىء، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد والتي أبلغتهم أن المحافظة ستتعرض لموجة جديدة من عدم الاستقرار من مساء اليوم وحتى العاشرة من صباح الغد.



ووجه محافظ الإسكندرية، مناشدة إلى أهالي المحافظة بعدم مغادرة منازلهم خلال الساعات المقبلة إلا للضرورة القصوى لسوء الأحوال الجوية.



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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، من حالة الطقس المتوقعة المتوقعة السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.



كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها المحافظة، موضحا أنها بدأت منذ الأمس واستمرت حتى فجر اليوم، حيث تساقطت أمطار شديدة الغزارة على المحافظة.