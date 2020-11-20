محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها المحافظة، موضحا أنها بدأت منذ الأمس واستمرت حتى فجر اليوم، حيث تساقطت أمطار شديدة الغزارة على المحافظة.

وأعلن "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، تعطيل الدراسة بالمدارس غدا بسبب موجة الطقس السيىء، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد والتي أبلغتهم أن المحافظة ستتعرض لموجة جديدة من عدم الاستقرار من مساء اليوم وحتى العاشرة من صباح الغد.

ووجه محافظ الإسكندرية، مناشدة إلى أهالي المحافظة بعدم مغادرة منازلهم خلال الساعات المقبلة إلا للضرورة القصوى لسوء الأحوال الجوية.

إقرأ أيضا..

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، من حالة الطقس المتوقعة المتوقعة السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطر الإصابات يهدد ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

منذ نصف ساعة

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعة

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ نصف ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»