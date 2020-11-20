رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن أكلته المفضلة: "أحب الملوخية كثيرًا"

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كشف كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن أكلته الشعبية المفضلة، مشيرا إلى أنه يحب الملوخية كثيرًا.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يفضل زيارة الكثير من الأماكن في مصر، ولكل واحد منها سحرة وجماله وجاذبيته، معبرا عن سعادته بالتواجد في مصر،



ولفت إلى أنه جاء إلى مصر سائحا، ثم مسئولًا عن الشرق الأوسط، وكان حينها يأتي على قدر المهمة لأسابيع قليلة وزار الأقصر وأسوان من قبل في رحلة نيلية، مؤكدا أن زوجته لها أقارب في مصر.

