"منطقة أثرية وحاجز خرساني".. ماذا فعل المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالحوامدية؟

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أفاد تقرير اللجنة المشكلة من هيئة الآثار لفحص موقع ضبط 12 شخصًا حال تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بمنطقة أم خنان بمدينة الحوامدية، أن المنطقة أثرية، وتم التحفظ على المكان تحت حراسة أمنية مشددة.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، كونوا مادة خرسانية، بمحيط الحفر تحسبًا لانهيار الحفرة على العامل المتواجدة داخلها تنقيبا عن الآثار.



كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات حفر 12 شخصًا تنقيباَ عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة أم خنان بمدينة الحوامدية، إذ تبين أن الـ 12 شخصًا من بينهم مهندسي حفر وكهرباء، وشيخ لمساعدتهم في إستخراج الآثار.



وأشارت التحريات أنه ورد بلاغًا من الأهالي بسماع أصوات حفر وتكسير بالمنزل.. " سامعين أصوات غريبة من بيت في أم خنان"، وعلى إثر ذلك أُعدت مأمورية وتمكنت من القبض عليهم.



وبينت التحريات أن المتهمين، كانوا يحفروا أسفل المنزل على مدار الـ 4 أيام الماضيين، وحفروا بعمق 10 أمتار أسفل الأرض.



كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام عددًا من الأشخاص، بالحفر تنقيباَ عن الآثار داخل أسفل المنازل بمنطقة أم خنان، بنطاق القسم.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بمداهمة المنزل المشار إليه، والقبض على المتهمين، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.



إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين قيام 12 شخصًا بالحفر بصالة شقة بالطابق الأرضي، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، والقبض على المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.