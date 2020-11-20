4.7 % انكماش فى الاقتصاد الروسي على أساس سنوي في أكتوبر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نزل 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك بعد انخفاض ثلاثة بالمئة في سبتمبر.

وقالت الوزارة إن الانكماش الاقتصادي يعود بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، مضيفة أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ 3.6 بالمئة.

وعدلت الوزارة قراءة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر من 3.3 بالمئة في قراءة الشهر الماضي.

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