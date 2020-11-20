محمد كيلاني يوجه رسالة لهنا الزاهد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الفنان محمد كيلاني رسالة للفنانة هنا الزاهد من خلال مشاركته صورة معها من كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "كيلاني" قائلا: "أنا اللي مبسوط جدا اني شغال معاكي يا هنا استنونا في حلوة الدنيا سكر".

"حلوة الدنيا سكر"، وهو بطولة هنا الزاهد ومحمد كيلاني وهو من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري.

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