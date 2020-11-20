بهذه الطريقة.. محمد الكيلاني يروج لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد الكيلاني على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد الكيلانى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها مع الفنانة هنا الزاهد وعلق قائلاً"أنا اللي مبسوط إني شغال معاكي هنا، انتظرونا في حلوة الدنيا سكر".

يذكر أن محمد الكيلاني يعرض له الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج .

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