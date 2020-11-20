سيميوني يبحث عن مخرج من رقمه السلبي أمام برشلونة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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يسبق للأرجنتيني دييجو سيميوني، الفوز على برشلونة في الدوري الإسباني منذ توليه تدريب أتلتيكو مدريد، لذلك سيسعى يوم السبت لتحقيق الفوز المنشود "منذ فترة طويلة"، من دون البحث عن مبررات لغياب لويس سواريز، ولوكاس توريرا؛ لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي، بعد المران الصباحي للفريق: "لطالما كانت كل مباراة بمثابة فرصة، وبالتأكيد هذه كذلك أيضا".

وفاز سيميوني مع الأتلتي بـ203 مباريات في الدوري، من دون أن يحقق أي فوز منها على برشلونة في المسابقة في 17 مباراة جمعت بينهما، وانتهت 11 منها بهزيمة الروخيبلانكوس، والتعادل في 6 مباريات.

وأضاف: "سنحاول أن نلعب من خلال أخذ المباراة إلى حيث نعتقد أنه يمكننا إلحاق الضرر بهم. نحن نواجه منافسًا شرسا، بفريق قيد التجديد، ولكن لديه لاعبون شباب وآخرون لديهم الكثير من الخبرة ويتمتعون بمستوى استثنائي، وستكون مباراة صعبة وقوية ومعقدة.. سنسعى لتحقيق ما نريده منذ فترة طويلة".

وعن تأثير غياب سواريز وتوريرا للإصابة بكورونا، علق: "نحن جزء من المجتمع ومن الممكن أن يصاب أي لاعب. سيتعين علينا الاستعانة بلاعبين آخرين لخوض المباريات التي أمامنا ونأمل أن يعودا في أسرع وقت ممكن".

واستعاد سيميوني، البلجيكي يانيك كاراسكو والمهاجم الإسباني دييجو كوستا.

وأوضح أن كاراسكو المرشح للعب أساسيا "في مستوى جيد، لقد كان غائبا لثلاثة أسابيع، وعاد للفريق هذا الأسبوع بأكمله وأظهر أنه قادر على اللعب".

أما كوستا العائد من إصابة عضلية، من المرجح أن يبدأ من على مقاعد البدلاء، وقال سيميوني: "لقد عاد إلى التدريبات الجماعية في آخر 3 تدريبات، وهو في حالة جيدة وهو جاهز للعب، وسيكون في الحسبان للعب منذ البداية".

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