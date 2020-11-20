مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

حدد بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادى الأهلي بديل محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن فى حال غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الاهلي نظيره الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي فى لقاء قوي بين الفريقين.

وكان محمد هانى قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر الأول أمام توجو فى لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي وغاب عن مواجهة المنتخب التوجولى فى الجولة الرابعة بسبب الإصابة فى الركبة

ويفاضل موسيماني بين حسين الشحات ورامي ربيعة لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك في حال غياب محمد هاني، وتميل الكفة بشكل كبير إلى الشحات لشغل مركز الظهير الأيمن.

وكان النادى الأهلى قد صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بينما فاز الزمالك على الرجاء البيضاوي المغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد هاني الزمالك الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ أقل من ساعتين

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ربع ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني لـ"الفجر الرياضي": أونيانجو بخير.. ولانجيرمان ينتظر الأهلي

أسطورة صن داونز يلمح لإمكانية تدريب موسيماني للزمالك

المدرب الذي قهر القطبين.. حكاية مواجهات موسيماني ضد الأهلي والزمالك

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

شوبير: موسيماني أعاد للأهلي الهيبة الإفريقية

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»