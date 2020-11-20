مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا





حدد بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادى الأهلي بديل محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن فى حال غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه النادي الاهلي نظيره الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي فى لقاء قوي بين الفريقين.





وكان محمد هانى قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر الأول أمام توجو فى لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي وغاب عن مواجهة المنتخب التوجولى فى الجولة الرابعة بسبب الإصابة فى الركبة





ويفاضل موسيماني بين حسين الشحات ورامي ربيعة لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك في حال غياب محمد هاني، وتميل الكفة بشكل كبير إلى الشحات لشغل مركز الظهير الأيمن.





وكان النادى الأهلى قد صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بينما فاز الزمالك على الرجاء البيضاوي المغربي.



