بايرن ميونخ يتلقى بشري سارة بشأن كيميتش

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جماهير بايرن ميونخ الألماني تلقت أنباء سارة بشأن وضع نجم الفريق الألماني جوشوا كيميتش الذي تعرض لإصابة في الركبة مؤخرًا.

وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن النجم الألماني خضع لعملية جراحية بعد إصابته أثناء مواجهة بروسيا دورتموند منذ عدة أيام وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن بايرن ميونخ سيعود غدًا السبت لاستئناف مشواره في بطولة الدوري الألماني باستضافة فيردر بريمن على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من البوندسليجا.

وقال كريستيان فينك الطبيب الذي أجرى للاعب العملية الجراحية في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا:" العملية لم تكن شديدة الخطورة، حيث قام بإزالة جزء صغير من الغضروف المفصلي بدلًا من إصلاحه".
وأضاف:"هذا يعني أنه بحاجة فقط لتكيف ركبته مع الوضع الجديد".

وتابع:"العملية الجراحية كانت ضرورية نظرًا لأن الجزء الممزق من الغضروف كان محاصرًا في المفصل".

واختتم فينك تصريحاته قائلاً:"عودة كيميتش إلى الملاعب في يناير المقبل أمر محتمل نظرًا لصغره في السن بالإضافة إلى الحالة الجيدة التي تتمتع بها عضلاته بجانب عدم وجود أي تمزق أو تلف في الركبة وهو أمر ضروري لسرعة التعافي".

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