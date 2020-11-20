رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر تحاول دائمًا جذب الاستثمار الأجنبي.. فيديو

Advertisements

قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إنه تلقى دعوة لزيارة منطقة القناة، التي لم يزورها من قبل، مؤكدا أنه سوف يزورها قريبا.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تحاول دائما جذب الاستثمار الأجنبي، وهو استثمار جدير بالدخول إلى مصر.



وأردف كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: «يمكننا أن نعمل مع المستثمرين في الاتحاد الأوروبي، ونحدثهم عن الفرص الواعدة والجذابة في مصر».



وأكد أن هناك بنك الاستثمار الأوروبي الذي يقدم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عصب الاقتصاد وتوفر فرص وظيفية لعدد كبير من الناس، مشيرا إلى أن هذا البنك يعمل مع البنوك التجارية المصرية لتقديم مثل هذه القروض في مصر، كما سيتم التدريب المهني للأيدي العاملة المصرية.

