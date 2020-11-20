الصحة: تأثير حملات تنظيم الأسرة محدود



استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وتحقيق التنمية المجتمعية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وأكدت نيفين القباج علي أن المشروع مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الاهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل علي دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.



ومن جانبها، ذكرت د. ديزيريه لبيب مدير المشروع أن حملات طرق الأبواب مستمرة وقد بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال شهر أكتوبر 263،795 زيارة ليصبح الإجمالي 4،487،012 منذ 112019 حتى 31102020.



وأوضحت أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التي شهدت تنفيذ تلك الحملات خلال هذه الفترة، مشيرة إلي أنه خلال شهر أكتوبر بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 40،148 سيدة ليصبح الإجمالي 618،567 سيدة منذ 112019 حتى 31102020، لتصبح محافظة المنيا من المحافظات التي شهدت أكبر عدد للسيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة.



وأضافت مدير المشروع أن عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة بلغ خلال شهر أكتوبر 6،105 سيدة أكثرهن من محافظة بني سويف ليصبح إجمالي عدد المترددات حتى الآن 88،446 سيدة.



وتابعت ديزيريه أنه يتم حاليًا ميكنة نظام إدارة المعلومات الخاصة بالمشروع واستحداث تطبيق ( الصحة المتنقلة) للمستفيدات من المشروع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهم 10 بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتة إلى أنها وجدت الأماكن الأعلى في الخصوبة هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.



قال الدكتور توفيق، نائب وزير الصحة والإسكان، إن تأير حملات تنظيم الأسرة محدود، مشيرا إلى أن إتساع تأثير هذه الحملات يتوقف على الاستمرارية وأنها تكون هذه الحملات متصلة.وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن حملات تنظيم الأسرة لابد أن تشمل كل فئات المجتمع، وتغطي كل وسائل الإعلام حتى تصل إلى أكبر قدر من المستهدفين، لافتا إلى أن الحملات التي تدشنها الوزارة موسمية وهو ما ساهم في ضعف تأثيرها.إقرأ أيضا..