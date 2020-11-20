خلطات طبيعية مذهلة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
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خلطات طبيعية مذهلة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً

من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات هي ظهور الشعر الزائد في الجسم وتحديداً في المناطق الحساسة التي ترغب التخلص منها بشكل نهائي للاستمتاع بجسم ناعم ونظيف، وتعتمد على الطرق الكيمياوية والمؤلمة  لإزالة الشعر ولكن الشعر يظهر سريعاً، فاليوم نستعرض عليكم طرق جديدة للتخلص من  الشعر الزائد نهائياً.

خلطات طبيعية للتخلص من الشعر الزائد بالجسم

يوماً بعد يوم يتم اكتشاف الكثير من الطرق التي بدورها تقضي على الشعر الزائد في الجسم، والخلطات الطبيعية واحدة من بين تلك الطرق التي بالفعل أثبتت قدرتها على التخلص من الشعر الزائد في كل مناطق الجسم.

طرق التخلص من الشعر الزائد طبيعياً

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها على كل أنواع البشرة للقضاء  على مشكلة الشعر الزائد، ومن بين تلك الوصفات التالي:

وصفة الحمص والحليب:
تلك الخلطة لها دور كبير في التخلص من الشعر الزائد مع تكرارها، فقط يتم خلط ملعقتين من الحمص المطحون وملعقة كبيرة من كريم الحليب الطازج، وملعقة كبيرة من مسحوق الصندل، وملعقة كبيرة زيت خردل وملعقة كبيرة ماء الورد ومقدار من الكركم المطحون، وتوضع الخلطة على المكان الموجود به الشعر الزائد وتترك 20 دقيقة ثم يتم فرك البشرة باتجاه نمو الشعر ثم تغسل البشرة ولابد من تكرار الوصفة لشهر.

وصفة الشبة وماء الورد:
عرفت الشبة منذ سنوات بعيدة على التخلص من الشعر الزائد، فقط عليكم بخلط ملعقة صغيرة من الشبة المطحون ومقدار من ماء الورد، ويتم نقع قطنة في الشبة وماء الورد وتوضع على المكان المرغوب إزالة الشعر منه وتركه ليجف ويترك لمدة ساعة، ثم تغسل البشرة وترطب بزيت السمسم أو زيت الزيتون.

خلطات طبيعية مذهلة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً

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