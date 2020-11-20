محافظ القاهرة يتابع عملية شفط مياه الأمطار من الشوارع

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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يواصل الآن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.


وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

وقد قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة برفع تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع كوبري السيدة عائشة وشارع الفسطاط امام متحف الحضارات وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي ونفق الزهراء بحي مصر القديمة ، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن امام المحكمة الدستورية بحي دار السلام ، كما تم رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبري كوتسيكا بحلوان ومن امام المنصة بحي غرب مدينة نصر ، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر .

بالإضافة إلى ميدان الألف مسكن وأسفل كوبري المحكمة ومطلع ومنزل كوبري المطار ونفق السلام ومنزل ومطلع كوبري ابن الحكم ، وأعلى كوبري اكتوبر الوصلة المعلقة.

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