إياتا: شركات الطيران تحتاج إلى دعم آخر بقيمة 80 مليار دولار لتجاوز الأزمة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
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 حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم يتراوح بين 70 و80 مليار دولار لتجاوز أزمة فيروس كورونا، أو نصف ما تلقته بالفعل من الحكومات مرة أخرى.

وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام للاتحاد في منتدى باريس للطيران الذي تستضيفه صحيفة لا تريبيون اليوم الجمعة “نشعر بامتنان كبير لضخ 160 مليار دولار في القطاع.

“بالنسبة للأشهر القادمة، تحتاج الصناعة إلى دعم إضافي يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحسب التقييمات، وإلا فإن بعض شركات الطيران لن تنجو”.

وتقول شركات طيران إنه بينما يوفر حدوث تقدم بشأن اللقاح الأمل، فإن العودة إلى حركة السفر الكثيفة ما زال يبعد عدة أشهر.

وستعاني بعض الشركات لتجاوز فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في الأوقات العادية.

في غضون ذلك، أدى تجدد ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وقيود السفر إلى إضعاف التوقعات المالية للقطاع والذي يتنبأ إياتا بأنه بصدد تسجيل خسائر 87 مليار دولار في العام الجاري.

وقال دو جونياك “من المحتمل جدا أننا سنرى خسائر أكبر من الأرقام التي أعلناها” مضيفا أن العجز لعام كامل سيقترب على الأرجح من 100 مليار دولار.

ويتوقع إياتا تعافيا بطيئا مؤلما مع العودة إلى مستويات السفر قبل الأزمة فقط في 2024 وستظل أعداد الركاب منخفضة 30 بالمئة العام القادم.

وحذر دو جونياك من أن تلك التوقعات قد تكون متفائلة. وقال “بحسب تقديراتنا فإن حركة السفر الجوي ستبلغ 33 بالمئة من مستواها في 2019 بنهاية 2020، ثم نأمل في أن تبلغ 50-60 بالمئة في نهاية 2021”.

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