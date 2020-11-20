رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: جائحة كورونا مثلت تهديدًا على كل مناحي الحياة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن جائحة كورونا كانت تمثل تهديدا على كل مناحي الحياة وعلى رأسها الاقتصاد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البطالة أحد المجالات التي ظهرت عليها تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنه لا بد من تحويل التهديد بسبب الجائحة لفرص كثيرة للشركات الصغيرة التي توفر فرص عمل للشباب.


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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