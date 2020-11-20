باريس سان جيرمان يستعيد نيمار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، في مباراة الفريق أمام موناكو الجمعة، بعد تعافيه من إصابة عضلية بفخذه أبعدته عن مباراتي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وغاب نيمار (28 عاما) عن مواجهتي فنزويلا وأوروغواي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاكشهير التركي.

وحصل نيمار على الضوء الأخضر الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية.

وأعلن مدربه الألماني توماس توخيل الخميس أمام وسائل الإعلام أنه سيمنحه "بضع دقائق" لخوض المباراة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

لكن الأهم من مواجهة الدوري ما ينتظر سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي لايبزيغ الألماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد حصده 3 نقاط فقط في 3 مباريات.

كما عاد إلى تشكيلة سان جيرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والإيطالي مويز كين بعد تعافيهما من الإصابة.

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