الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، خطة استعداده لنهائي دوري أبطال أفريقيا امام النادي الأهلي.









وقرر الجهاز الفني للزمالك، دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الإثنين المقبل أي بعد 48 ساعة من مباراته ضد نادي مصر التي تقام مساء السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.





وسيؤدي الزمالك مرانه الأخير على ملعبه يوم الأحد المقبل، حيث سيكون مرانا خفيفا للعناصر التي تشارك في مباراة السبت، وعاديا لباقي اللاعبين، حيث من المنتظر الدفع بعناصر بديلة في تلك المواجهة، ويخوض الفريق معسكره بأحد فنادق القاهرة القريبة من ملعب المباراة بدءًا من يوم السبت المقبل على أن يؤدي مرانه بشكل مغلق.



