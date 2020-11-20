بنيولوك جديد.. أحمد حاتم يثير دهشة جمهوره ومحبيه

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد حاتم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له بنيولوك جديد، حيث ظهر بدون ذقن، وهذا الأمر لم يكن مألوفا عليه، مما لاقي دهشة من جمهوره ومحبيه.


يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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