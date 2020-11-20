إنتشال جثة آخر ضحايا حادث انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، من انتشال جثة أخر ضحايا العقار المنهار بحي الجمرك، وذلك بعد دقائق من انتشال سيدة من أسفل الأنقاض كما تم انتشال طفليها 6 و7 سنوات عقب وقوع الانهيار اليوم وتبين وفاتهما.





وتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ المواطنين المحتجزين بالعقار، مكلفًا بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيًا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.



واجتاحت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد أضاء سماءها، وحوّلت الأمطار الشوارع الرئيسية والميادين وأسفل الكباري بمختلف أنحاء المحافظة إلى برك من المياه، ما أثّر على حركة سير المارة والسيارات.



وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



فيما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين لتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، ودم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.