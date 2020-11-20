بصورة رومانسية.. كريم فهمي مع زوجته

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك الفنان كريم فهمي صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة بصحبة زوجته أمام البحر على الشاطئ وكانت زوجته بشعر منسدل على كتفها وهي تحتضنه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع عدد من الفنانين أبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خطر الإصابات يهدد ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

منذ نصف ساعة

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز تستمتع بآخر أيام العيد

ياسمين صبري تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

كريم فهمي يتعرض لأزمة صحية.. تعرف على التفاصيل

شاهد.. أول ظهرو لياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة

ياسمين عبد العزيز بتأثير الأبيض والإسود عبر "إنستجرام"

بأغنية "باين حبيت" للهضبة.. ياسمين عبد العزيز تشعل "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»