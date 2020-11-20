بصورة رومانسية.. كريم فهمي مع زوجته

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شارك الفنان كريم فهمي صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "فهمي" في الصورة بصحبة زوجته أمام البحر على الشاطئ وكانت زوجته بشعر منسدل على كتفها وهي تحتضنه.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع عدد من الفنانين أبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير.