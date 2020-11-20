فى عيد ميلاد لبني عبد العزيز.. كيف ساهم عبد الحليم حافظ فى شهرتها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة لبني عبد العزيز، فهى من مواليد شهر نوفمبر، وتعد واحدة من أجمل ف
نجمات الزمن الجميل، اللتان عرفن بالرومانسية.



وقدمت لبني عبد العزيز على مدار مشوارها الفني مايقرب من 20 عملا، وكان للفنان عبد الحليم حافظ دور فى شهرتها فى عالم التمثيل كما ذكرت.



قالت لبني عبد العزيزفي أحد حواراتها الصحفية :"ذات يوم استدعتني السيدة فضيلة توفيق رئيستي في العمل (في الإذاعة) آنذاك، تخبرني أن عبد الحليم حافظ يريدني ويريد التعرف عليّ، ورفضت في البداية، ولكن مع ضغوط أبلة فضيلة وافقت وتم اللقاء".



وتابعت "طلب عبد الحليم مني أن اشاركه بطولة فيلمه المقبل، وكان يحضر اللقاء الكاتب الكبير ​إحسان عبد القدوس​، الذي كان جارنا في غاردن سيتي، والمخرج الراحل ​صلاح أبو سيف​، وطلب مني الثلاثة التوقيع على عقد الفيلم، ومن هنا ظهر فيلم الوسادة الخالية الذي كان فيلماً عظيماً ورومانسياً، وبلغ أجري عن الفيلم حينها ألف جنية".

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