التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي



تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جهود المحافظات لمواجهة والتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية.



وأجري وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الأسكندرية والبحيرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس ومستمرة حتى اليوم الجمعة ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.



وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، تابع اللواء محمود شعراوي سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار.



وناشد وزير التنمية المحلية مواطني محافظة الأسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم الي الشوارع الا للضرورة القصوي لمساعدة الاجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.



ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.



كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.



وقال "شعراوى" أنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات، حيث أشارت آخر التقارير إلي سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الاسكندرية مما أدى الى تراكمات مياه بكافة شوارع وميادين المحافظة وجارى التعامل مع المياه بالشوارع الرئيسية والمدن بواسطة معدات الاحياء بالتعاون مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأوضح التقرير الي قيام محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بتفقد الوضع في بعض المناطق بالمحافظة لمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق.



قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية دائمة، وليس لها علاقة بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على المواعيد المعلنة بين مختلف الجهات المعنية.وعن حظر الشيشة بالكافيهات، أشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قرار حظر الشيشة في الكافيهات مازال قائما، خاصة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا، معلقا: "الشيشة ممنوعة".وأوضح أن من يرصد مخالفة لأي قرار معلن، أو تداول للشيشة يمكنه الإبلاغ على مبادرة صوتك مسموع على الرقم 01150606783.إقرأ أيضا..