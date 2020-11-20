شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتوكول مع مهرجان مونو أكت بكوسوفو ونقابة الفنانين بالعراق

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تعاون مهرجان "شرم الشيخ للمسرح الشبابي" بروتوكول جديد حيث وقع المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتكول تعاون مع مهرجان "مونو اكت" من دولة كوسوفو بحضور رئيسه مونتور زمبراج ، حيث توجه الغرباوي بالشكر لمونتور زمبراج رئيس مهرجان "مونو اكت"، لتحديه كل الصعاب، وتواجده اليوم في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وقال: لمن لا يعرفه هو ممثل من دولة كسوفو، و رئيس مكتب ال iti هناك و لديه مهرجان هام جدا متخصص في المونودراما، وسوف يكون التعاون بيننا لمدة 3 سنوات لتطوير محور المونودراما في المهرجان.


ومن جانبه قال مونتورو زمبراج : احب تهنئة مازن الغرباوي بانتهاء و نجاح الدورة الخامسة من المهرجان، التي كان خروجها امر صعب، بسبب كورونا، و ما تم تقديمه هو اقصي شيء يمكن الخروج به وفي الدورات القادمة سيكون التعاون بيننا أكثر في ظل ظروف أفضل اتمني ان يكون الوضع العالمي فيها قد تحسن .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي و نقابة الفنانين العراقيين بحضور الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ذلك البروتوكول الذي يعزز التعاون بين المهرجان و النقابة.


حيث سيتم تخصيص جائزة سنوية بأسم احد الفنانين العراقيين بدأت من هذه الدورة وسوف تحمل اسم الدكتور سامي عبد الحميد لافضل سينوغرافيا لتعريف جمهور مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بنجوم العراق المسرحيين بجانب مشاركة العرض الفائز في المهرجان العراقي المسرحي الوطني في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح و المشاركة العراقية كل عام في اي من محاور المهرجان الثلاثة.

ومن جانبه اعرب جبار جودي عن سعادته بهذا التعاون وقال: انا من المهتمين قبل ان اكون نقيب للفنانين العراقيين بالشاب مازن الغرباوي، ومهرجان شرم الشيخ الذي يحقق الشق الفني و السياحي، ولمن لا يعرف نقابة الفنانين العراقيين هي النقابة الوحيدة في الوطن العربي الشاملة، بها مسرحيين و سينمائيين و اذاعيين وفن تشكيلي وتشمل كل الفنون ولذلك سيكون التعاون علي اشمل واوسع نطاق .

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