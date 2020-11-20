أمطار غزيرة على هذه المناطق.. تحذير عاجل بشأن طقس السبت

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، من حالة الطقس المتوقعة المتوقعة السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.
أمطار غزيرة على هذه المناطق.. تحذير عاجل بشأن طقس السبت
أمطار غزيرة على هذه المناطق.. تحذير عاجل بشأن طقس السبت
أمطار غزيرة على هذه المناطق.. تحذير عاجل بشأن طقس السبت
أمطار غزيرة على هذه المناطق.. تحذير عاجل بشأن طقس السبت

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ ساعتين

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ ساعة و نصف

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

06:30 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»