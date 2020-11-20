منتخب الشباب يخسر أمام منتخب السويس وديًا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، من فريق الكرة بنادي منتخب السويس ، بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس


سجل ثنائية منتخب السويس، كلاً من أحمد زغلول، في نهاية الشوط الأول، وأحمد الجندي، من ركلة جزاء، مع بداية الشوط الثاني، ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين، عقب طرد حسام أشرف للاعتراض

خاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من محمد شيحة في حراسة المرمي، محمود صابر، وحسام عبد المجيد، وياسين مرعي، ومحمد أشرف، في خط الدفاع، وزياد كمال، وعبد الغني محمد، وزياد فرج ، في خط الوسط،  وحسام أشرف، وأسامة فيصل ، وبلال مظهر ، في خط الهجوم. 

ولعب المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الإصابات، التي هاجمت الفريق خلال الأسبوع الماضي وغياب بعض اللاعبين نظرًا لمشاركتهم مع ناديي الاهلي والزمالك في قبل نهائي كأس مصر. 

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته بعد غدا الاحد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا للسفر إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

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