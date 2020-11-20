بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالزبتون

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس صباح اليوم الجمعة، الموافق ٢٠ نوفمبر، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، وذلك بمشاركة القمص الدكتور أوغسطينوس منير، راعي الكنيسة، ولفيف من الآباء الكهنة.

وألقى غبطة أبينا البطريرك كلمة العظة، والتي شملت على حوار أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.

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