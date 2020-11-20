تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي





شهدت الفترة الأخيرة مفاوضات جديدة من نادي الزمالك من باسم مرسي، مهاجم فريق الانتاج الحربي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





حيث اقترح أحد أعضاء نادي الزمالك، التعاقد مع باسم مرسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لما يمتلكه من إمكانيات وقدرات عالية.





ويرى مسؤولي نادي الزمالك، ضرورة منح باسم مرسي فرصة جديدة، لا سيما وأن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء يعرفه جيدًا.





وكان باسم مرسي قد تحدث خلال تصريحات صحفية، أنه مستعد للعودة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولن ينزعج من تواجد مصطفى محمد، طالما هناك فرصة لإثبات ذاته.





وتابع: "كان هناك مفاوضات غير رسمية، وأنا جاهز لمنافسة مصطفى محمد لو حصلت على الفرصة، ولا أستبعد فكرة عودتي للأبيض من جديد وأتمنى تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة".



