الموجة الثانية لـ "كورونا" تهدد تعافي التجارة العالمية

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير صادر، اليوم الجمعة، أن مؤشر تجارة السلع ارتفع إلى 100.7 نقطة في الربع الماضي، من مستوى قياسي منخفض بلغ 84.5 نقطة مع ارتفاع طلبات التصدير.





وأوضحت المنظمة: "تشير القراءة الأخيرة إلى انتعاش قوي في التجارة في الربع الثالث مع تخفيف الإغلاق، ولكن من المرجح أن يتباطأ النمو في الربع الرابع مع نفاد الطلب المكبوت واكتمال إعادة تخزين المخزون".





وحذرت المنظمة العالمية من أن آفاق التجارة غير مؤكدة، حيث أدت الموجة الثانية من إصابات كورونا إلى تجديد الإغلاق في أوروبا وأمريكا الشمالية، مما قد يؤدي إلى جولة أخرى من إغلاق الأعمال.





وأشارت منظمة التجارة إلى أن هناك العديد من لقاحات كورونا الواعدة قيد التطوير، ولكن من السابق لأوانه تحديد موعد توزيعها.