أمريكا تكشف سبب الموافقة على صفقة طائرات إف-35 الشبحية مع الإمارات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه أجاز المضي في الصفقة انسجاماً مع متطلبات الاسقرار وجهود السلام التي تبذلها إدارة ترامب في الشرق الأوسط، ولدور الإمارات الرائد في مكافحة الإرهاب في المنطقة؟

 

 

 

وتلقت أنقرة تحذيرات متكررة من المسؤولين الأمريكيين، من أنها قد تخسر صفقة "إف 35" في حال أصرت على شراء منظومة "إس 400" التي تتعارض مع طبيعة عمل المقاتلات الأمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

وتعد المقاتلة إف-35 -التي تطورها شركة "لوكهيد مارتن"- مقاتلة من الجيل الخامس كما تجمع بين التسلل المتقدم والسرعة وخفة الحركة ومعلومات المستشعر المدمجة بالكامل، والعمليات التي تدعم الشبكة والاستدامة المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

وتستخدم هذه المقاتلة في القوات الجوية الأمريكية، والبحرية الأمريكية، ولسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

 

 

 

وهي بمقعد واحد ومحرك واحد، وهي مصممة للعديد من المهام مع أجهزة استشعار متطورة ومتكاملة مدمجة في كل طائرة.

 

 

 

 

 

 

 

وتتمكن الطائرة من تنفيذ المهام التي تتطلب عدداً صغيراً من الطائرات المخصصة، كمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم الإلكتروني، ما يوفر قدرات جديدة للعديد من القوات المتحالفة.

 

 

 

 

 

 

 

وتتمتع الطائرة بنظام الدفع F135 الخاص بالطائرة F-35 والذي يعد أقوى محرك بالعالم.

 

أخبار تهمك

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ 40 دقيقة

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ 37 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»