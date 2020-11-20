أحمد أمين عن البومة: "بتجيب الفقر ازاي مهي قمر أهي"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements





نشر الفنان أحمد أمين صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت الصورة له برفقة بومة ، علق على الصورة قائلاً :" بتجيب الفقر ازاي مهي قمر أهي " ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.


يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها الدكتور "رفعت إسماعيل" طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.


يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومقرر عرضه على شبكة نتفليكس قريبا بعد انتهاء عملية المونتاج.

أخبار تهمك

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ ساعة و نصف

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 19 ساعة

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ ساعتين

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

06:30 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»