البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 استقرت إدارة فريق البنك الأهلي، علي الدخول  مفاوضات مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك، للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب محمد يوسف مدرب الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، في الحصول على خدمات اللاعب من الزمالك، واستغلال خروجه من الحسابات الفنية للبرتغالي جيمي باتشكيو مدرب الزمالك، وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات مع مصطفى فتحي لبحث إمكانية الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووعد المدير الفني للبنك الأهلي اللاعب بالمشاركة الأساسية من أجل استعادة مستواه الفني والبدني.

الجدير بالذكر أن  مصطفى فتحي أصبح لا يشارك بصفة مستمرة مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابات المتكررة.

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