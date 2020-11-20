بعد الجامعة.. قرار بتعطيل الدراسة في مدارس الإسكندرية بسبب الأمطار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق ٢١من نوفمبر ٢٠٢٠ بمدارس الإسكندرية "طلاب ومدرسين"، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضح مدير تعليم المحافظة، أنه يستثنى من ذلك القيادات واطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية، مشيرا أنه في حالة تواجد أى رواكد مياه ناتجة عن الامطار بالمدارس يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ويأتي ذلك فى اطار حرصه على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والمدرسين.

وكانت ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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