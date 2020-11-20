"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
شهد عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة " عطاء " توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجمعية "نداء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الاعاقة وذوي الاعاقة السمع بصرية، وذلك لتمويل مشروع تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعي القوقعة لمرحلة رياض الأطفال وما قبلها فى الفترة العمرية منذ المولد وحتى 8 سنوات.

ويستهدف المشروع الأطفال تحت سن 8 سنوات من مستخدمي المعين السمعي وزارعي القوقعة السمعية.

وأشار ممثلو الصندوق وجمعية نداء أثناء التوقيع إلي أن تنمية المنظومة التأهيلية التعليمية للأطفال هي الهدف الرئيسي للمشروع لتكون مكملة لجهود الدولة المثمرة في علاج الأطفال ذوي الاعاقات السمعية تحت مظلة التأمين الصحي.

ويأتي توقيع البروتوكول بهدف وضع برنامج تأهيلى وتعليمى موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعي القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام، تمهيدا لدخولهم مدارس التعليم أو الدمج، يعتمد من وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم إلى جانب وضع دليل استرشادي للمعلم يوضح الأنشطة اللازمة للتأهيل ووضع أداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية يعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.

كما تم الاتفاق علي تدريب 180 معلم وأخصائي علي مستوي الجمهورية علي البرنامج والدليل الإسترشادي واستخدام أداة التقييم، بالإضافة الي الاهتمام بالتعريف بحقوق الاطفال ضعاف السمع ومزروعي القوقعة واهمية منظومة التأهيل والتعليم لهم.
"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع
"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع
"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع
"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع
"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع
"عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أخبار تهمك

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ أقل من ساعتين

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ 40 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»