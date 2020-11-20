الإمارات في الصدارة بقائمة الدول الأكثر أمان من فيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
Advertisements

 تحت عنوان " اختبار كورونا" .. قالت صحيفة " الاتحاد " شكلت أزمة "كوفيد - 19" اختباراً حقيقياً لقدرات وإمكانات الدول على إدارة الأزمات، ووضعت تجارب الحكومات والمؤسسات أمام منحنى خطير فاق في تداعياته أزمات كثيرة، أقربها «أزمة المال» التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

 

 

 

وأضافت في الإمارات، الوضع كان مختلفاً تماماً، فقد نجحت في السيطرة على «كورونا»، وتصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً من الجائحة، بحسب التصنيفات العالمية بل وذهبت بلادنا بعيداً، لتدخل مرحلة «إدارة وحوكمة مرحلة التعافي»، في وقت سجلت فيه الوفيات جراء الفيروس أقل معدلاتها العالمية.

 

 

 

وتابعت نتذكر هنا، المقولة الشهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مخاطباً المواطنين والمقيمين: «لا تشلون هم»، لنوقن أنها لم تأت من فراغ، بل من عوامل متعددة أهمها أن الإمارات خلقت نموذجاً خاصاً بها لمواجهة الوباء، ومساراً متفرداً لم يحاكِ أيَّاً من الأساليب المتبعة في العالم، ومدعوماً بشفافية كاملة إضافة لذلك، اتخذت الدولة إجراءات وتدابير استباقية سريعة وصارمة دون النظر إلى أي اعتبارات أو تكلفة مالية، حيث امتازت هذه الإجراءات بالشمولية، وعالجت الأزمة بجوانبها الصحية كافة، والاقتصادية، والتعليمية، والاجتماعية، والوقائية، بالتوازي مع التوسع في الفحوص، وتوظيف الحلول الذكية، مع وعي جماهيري لافت كان له أثره الكبير في المواجهة.

 

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ ساعة و نصف

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ نصف ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»