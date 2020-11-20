"القيادة الرشيدة".. عوامل ساعدت الإمارات في حسم معركة كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
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 قالت صحيفة خليجية،  إن تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن مسيرة التنمية الحافلة التي يشهدها الوطن مستمرة، يأتي ليبين قوة الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها، خاصة في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وهو ما يظهر حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، على تعزيز السعادة التي ينعم بها كل من يعيش على أرض الدولة الطاهرة، حيث أشادوا خلال استعراض القضايا الوطنية بجهود العاملين في خط الدفاع الأول وما تم إنجازه من محاصرة الجائحة الوبائية بفضل جهودهم العظيمة والإخلاص في سبيل حماية الأمن الصحي للمجتمع.

 

 

 

وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية تحت عنوان "المسيرة أقوى من التحديات" - نُدرك تماماً أن مسيرة التنمية الشاملة ستتواصل مهما كانت الظروف، حيث إن شعب الإمارات الذي يحترف مواجهة التحديات، أكد قدراته على التعامل مع الجائحة منذ ظهورها سواءً بما يضمن تجاوز الظرف الدقيق الناجم عنها، أو من حيث العزم على مواصلة الإنجازات التي تعزز قوة الدولة ومكانتها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "نحن من أفضل الدول في الأداء الحكومي والسيطرة على أزمة كورونا"، كما أن القدرات والخبرات تضمن تحويل أي تحد إلى فرصة هو ما تتبين نتائجه من خلال تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مكانة دولة الإمارات وثقلها الاستراتيجي الدولي أضعاف ما كان عليه قبل عامين، وهذا مرده لعبقرية الطاقات والقدرات الوطنية ومبادرات واستراتيجيات كانت كفيلة بالحفاظ على تحقيق جميع الأهداف الكبرى التي يتم العمل عليها خاصة من حيث التنمية ورفد سعادة واستقرار الجميع في المجتمع الإماراتي.

 

 

 

وقالت : نؤمن أننا في وطن لا يمكن أن يحد من طموحه ومشاريعه وما عقد عليه العزم أي ظرف مهما كان، لأن العزيمة الوطنية التي ينعم بها شعبنا وما يحفل به من كفاءات وإرادة لا تلين كفيل بأن يواجه كل الظروف وينتصر عليها ويواصل المسيرة في ظل رعاية وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، وتتجلى تلك العزيمة في أن الأهداف لا تقتصر على الخطط والمشاريع المعدة، بل في السعي دائماً لتعزيزها ومضاعفتها وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: "طموحات وطننا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله".

 

 

 

 

 

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أنه تجاه كل هذا التصميم وحفاظاً على كل ما تم تحقيقه من نجاحات عظيمة في مواجهة الجائحة الوبائية، فالواجب اليوم على كل فرد في مجتمعنا تحصين تلك النجاحات عبر الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفق كل ما تحدده الجهات الرسمية المختصة، وهذا واجب وطني وأخلاقي وإنساني يتحتم على الجميع التقيد التام به، لأن ذلك يسرع التعافي التام من كافة التداعيات الناجمة عن "كورونا"، ويؤمن حماية المجتمع حيث إن المسؤولية عامة والكل مسؤول عن الكل، والتعبير عن الوفاء والتقدير للجهود العظيمة التي تتم في الدولة يتم من خلال الفعل الإيجابي والمفيد الذي يعكس الحرص على تعزيز وتحصين مسيرة الخير التي ننعم بها ونرى آثارها في كافة ميادين الحياة

 

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