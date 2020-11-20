تعطيل الدراسة غدًا بجامعة الإسكندرية بسبب الأمطار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.


وأكدت الجامعة، أنه يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وكانت ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

 
كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
 
• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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