فى عيد ميلادها.. تعرف على قصة دخول لبني عبد العزيز التمثيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم الفنانة القديرة لبني عبد العزيز بعيد ميلادها، فهى تعد واحدة من نجمات الزمن الجميل، الذين قدما الكثير فى عالم الفن.



دخلت لبني عبد العزيز المجال الفني بالصدفة وذلك في عام 1957 عندما كانت تعد لتحقيق صحفي تضمن المقارنة بين السينما الأمريكية والمصرية، باستوديو الأهرام لتلتقي بالمنتج رمسيس نجيب والمخرج صلاح أبو سيف، الذان أقنعاها بعد العديد من المناقشات بالاشتراك مع عبد الحليم حافظ في فيلم "الوسادة الخالية".



وتعد من أبرز أعمالها الفنية "الوسادة الخالية"، وعروس النيل صاحبة العينين الخضراوين "هاميس"، "غرام الأسياد"، وكانت لبني مقلة فى أدوارها لأنها كانت دائما حريصة أن تقدم أعمال ترفع من اسمها وتخلد فى ذكري وقلوب الجمهور.

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