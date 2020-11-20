ياسمين رئيس مع زوجها في كواليس "جارة القمر"

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شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "رئيس" في الصورة مع زوجها في كواليس مسلسل "جارة القمر" والتي تقوم بتصويره في هذه الأيام وظهرت بملابس بدوية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في مسلسل "لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.