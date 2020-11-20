الإمارات نموذج عالمي في مكافحة فيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
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قالت صحيفة خليجية،  تحت عنوان "صحة المجتمع أولوية القيادة" إن الإمارات باتت نموذجاً متميزاً بين دول العالم في مكافحة «كوفيد 19»، وذلك بشهادات منظمات عالمية، وجهات أجنبية، إذ تصدرت العالم في محاربة الفيروس على الجبهات كافة، وعملت وتعمل على تجاوز تداعياته.

 

 

 

واضافت صحيفة "البيان" الإماراتية "، أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق، لولا حكمة قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها التي أثمرت ما نحن عليه الآن، من العودة لممارسة الحياة والأعمال، في ظل الإجراءات الاحترازية، وبالتالي دوران عجلة الحياة والاقتصاد.

 

 

 

واوضحت أن الإمارات من أولى دول العالم التي تحصل على لقاح «كوفيد 19»، ومن أولى الدول في عدد الفحوصات للكشف عن الوباء، ومن أقل دول العالم في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا»، ومن أنجح الدول في الإجراءات التي اتبعتها لمواجهة الوباء وتقليل تأثيراته على المجتمع والاقتصاد، بدءاً ببرنامج التعقيم الوطني، مروراً بالإجراءات الاحترازية ومواكبة نتائجها يوماً بيوم، وصولاً إلى المشاركة في الجهود العالمية لإيجاد لقاح للفيروس.

 

 

 

 

 

وذكرت ان ذلك يأتي نتاج تخطيط مدروس، ومنهجية في مكافحة الفيروس، والحيلولة دون تفشيه، وكذلك نتيجة همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مسؤولية مواجهته في الصفوف الأمامية، والتعامل مع التأثيرات السلبية الناجمة عنه.

 

 

 

 

 

واختتمت بالقول إن الإمارات في وضع، ولله الحمد، أكثر أمناً واستقراراً، وذلك بفضل تلاحم وتكاتف الشعب والمجتمع مع قيادته الرشيدة، التي لا تدخر أي جهد أو مال من أجل حماية الوطن والشعب وجميع المقيمين على أرض الدولة، ومنحهم حياة هانئة، والعمل لتخطي هذه المرحلة واستئناف مسيرة النماء من أجل مستقبل أفضل للجميع

 

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