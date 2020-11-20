موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أوصى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، إدارة ناديه بالتعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.

ولفت كريم فؤاد لاعب فريق نجوم المستقبل المعار إلى صفوف إنبي، أنظار موسيماني خلال مشاركته مع الفراعنة الصغار أمام كوريا الجنوبية والبرازيل وديًا.

واستفسر بيتسو من جهاز الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، إمكانية ضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليمنى، إلا أن مدير الكرة أوضح أن اللاعب وثق إعارة جديدة مع الفريق البترولي.

وحاول النادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب مع بداية الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إنبي قرر تفعيل الموسم الثاني في إعارة اللاعب.

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