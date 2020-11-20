نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

تلقى الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي نبأ سار خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الدولي الهولندي المصاب فيرجيل فان دايك لاعب ، وفقا لما أكدته تقارير صحفية إنجليزية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن فان دايك بدأ ممارسة التمارين الخفيفة، بعد أسابيع قليلة عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لمعالجة إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر أن فان دايك قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تدخل متهور من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، وكان من المتوقع غياب قلب دفاع ليفربول طوال الموسم، فإن التطور الجديد ربما يعني إمكانية مشاركة فان دايك في الفترات الأخيرة من الموسم.



