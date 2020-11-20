ميريهان حسين تتألق بفستان أسود أنيق عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة ميريهان حسين صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "حسين" بفستان أسود متألق كاب يظهر ملامح جسدها وشعر منسدل على ظهرها وميك أب صاخب.





يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج "سينرجي".