هند صبري : هذا الحدث في عيد ميلادي يثبت أنني طفلة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
تحتفل الفنانة التونسية هند صبري اليوم بعيد ميلادها الـ41، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يحتفل العالم به اليوم.

إعادة هند نشر منشور للاحتفال باليوم العالمي للطفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلقت عليه قائلة:" إنه عيد ميلادي أيضًا، ما يثببت أنني أيضًا طفلة، عيد طفل عالمي سعيد" .

هنأت الفنانة منى زكي صديقتها هند صبري في عيد ميلادها، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" ،صورة، لصديقتها، عبر خاصية "ستوري" ، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للمرأة الرائعة والموهوبة" .


وتشارك هند في الفترة الحالية في تصوير فيلم جديد بعنوان "كيرة والجن" يجمعها بالفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد مالك، هذا إلى جانب مشاركتها مع الفنان أحمد عز بمسلسل "هجمة مرتدة" ، ومن المقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

أخبار تهمك

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ 38 دقيقة

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»