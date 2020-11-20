نيرمين الفقي مع أحمد زاهر في أحدث ظهور لها

Advertisements

ظهرت الفنانة نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع الفنان أحمد زاهر.



وكانت "الفقي" في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت شيميز أحمر وبنطلون جينز وارتدى "زاهر" بدلة.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي يتكون من 45 حلقة، ويتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وهنا شيحة وفراس سعيد