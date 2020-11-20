نيرمين الفقي مع أحمد زاهر في أحدث ظهور لها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهرت الفنانة نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع الفنان أحمد زاهر.

وكانت "الفقي" في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت شيميز أحمر وبنطلون جينز وارتدى "زاهر" بدلة.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي يتكون من 45 حلقة، ويتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وهنا شيحة وفراس سعيد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ 38 دقيقة

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ أقل من ساعتين

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و 27 دقيقة

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي عن ما يطلبه المستمعون: "أول مرة في حياتي أمثل قصة رعب ومنتهى الرعب"

"كل ما تكبر تحلى".. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

بالعباية والطرحة.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها

نرمين الفقي تنشر مجموعة صور لها أثناء تأديتها مناسك العمرة

نرمين الفقي تفاجئ جمهورها بإطلاله صيف مبهجة

نيرمين الفقي موجهه رسالة لوالدها "ربنا يديك الصحة يا أبي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»