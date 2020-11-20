الأردن تعلن عن محطات المحروقات المستثناة من الحظر الشامل





أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.





وتم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.





المحطات التابعة لشركة جوبترول:محطة الاستقلال 1, محطة الهاشمية , محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر, محطة المفرق البلد, محطة الحصن, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة, محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة محروقات كاربلازا, محطة العقبة 1 / أبناء كمال, محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات, محطة قولف عنجرة, محطة المفرق / العيطان.

المحطات التابعة لشركة المناصير:محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي, محطة المطار, محطة الطنيب, محطة ش.الشريف حسين, محطة وادي رم, محطة اربد, محطة خو.

المحطات التابعة لشركة توتال: محطة اليادودة 1, محطة مجمع الباصات, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة رأس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة ماهر حسونة, محطة نايفة, معان الجديدة, امواج السعد, محطة صويلح.