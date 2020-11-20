من داخل طائرة خاصة.. ياسمين صبري بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

Advertisements



تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشاركت ياسمين جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين بالصورة من داخل طائرة خاصة بإطلالة كاچول مرتدية شميز أبيض ونسقت معه بليز أحمر وبنطلون چينز أزرق ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها.



وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلاً:" جميلة ومتألقة ديما".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" والذي شارك به عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وأحمد مجدي ونهال عنبر.

